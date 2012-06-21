Меморіальні дошки з іменами загиблих у національно-визвольному русі відкрили до 75-річчя створення Української Повстанської Армії.
Про це повідомили у прес-службі ОДА. У заходах з увічнення пам’яті героїв взяли участь очільники області та районів, священнослужителі, бійці АТО, педагоги, школярі, громадськість.
Ольга Ромілович мала лише 18 років. Та її серце було сповнене любові до України, тож вона стала у лави повстанців. 23 травня 1944 року під час прориву куреня «Бистрого» на Волинь дівчина загинула біля хутора Коршемки. Але її жертовну боротьбу пам’ятають і нині. Цьогорічного жовтня в селищі Підволочиськ на фасаді школи (тепер це будинок школярів), де патріотка навчалася, урочисто відкрили пам’ятну дошку. У селі Золота Слобода Козівського району меморіальний знак встановили на честь провідного діяча ОУН та УПА публіциста й пропагандиста крайового провідника ОУН на Закерзонні Ярослава Старуха. У загальноосвітній школі села Лисичники Заліщицького району на меморіальній дошці викарбували імена чотирьох місцевих упівців.
У Стіжку Шумського району кувалася гордість українського війська ще з часів Галицько-Волинського князівства, у лавах Української Повстанської Армії. 1943 року село потерпіло й було знищене, випалене дощенту лише тому, що прихильно ставилося до УПА, національно-визвольного руху й необхідності відродження Української держави. Це зазначив у виступі голова облдержадміністрації Степан Барна, відкриваючи пам’ятну дошку 56 тутешнім жителям, які загинули за волю і незалежність України.
Скрізь під час урочистостей лунали спогади, повстанські й стрілецькі пісні, вірші про подвиги воїнів УПА. Полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіальних дощок.