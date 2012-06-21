Меморіальні дошки з іменами загиблих у національно-визвольному русі відкрили  до 75-річчя створення Української Повстанської Армії.

Про це повідомили у прес-службі ОДА. У заходах з увічнення пам’яті героїв взяли участь очільники області та районів, священнослужителі, бійці АТО, педагоги, школярі, громадськість.

Меморіальна дошка на честь провідного діяча ОУН та УПА Ярослава Старуха, яку відкрили в Золотій Слободі Козівського району. Фото надане автором

Ольга Ромілович мала лише 18 років. Та її серце було сповнене любові до України, тож вона стала у лави повстанців. 23 травня 1944 року під час прориву куреня «Бистрого» на Волинь дівчина загинула біля хутора Коршемки. Але її жертовну боротьбу пам’ятають і нині. Цьогорічного жовтня в селищі Підволочиськ на фасаді школи (тепер це будинок школярів), де патріотка навчалася, урочисто відкрили пам’ятну дошку. У селі Золота Слобода Козівського району меморіальний знак встановили на честь провідного діяча ОУН та УПА публіциста й пропагандиста крайового провідника ОУН на Закерзонні Ярослава Старуха. У загальноосвітній школі села Лисичники Заліщицького району на меморіальній дошці викарбували імена чотирьох місцевих упівців.

У Стіжку Шумського району кувалася гордість українського війська ще з часів Галицько-Волинського князівства, у лавах Української Повстанської Армії. 1943 року село потерпіло й було знищене, випалене дощенту лише тому, що прихильно ставилося до УПА, національно-визвольного руху й необхідності відродження Української держави. Це зазначив у виступі голова облдержадміністрації Степан Барна, відкриваючи пам’ятну дошку 56 тутешнім жителям, які загинули за волю і незалежність України.  

Скрізь під час урочистостей лунали спогади, повстанські й стрілецькі пісні, вірші про подвиги воїнів УПА. Полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіальних дощок. 