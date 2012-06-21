Учора образ зустрічали в Марійському духовному центрі в Зарваниці. Науковці розглядають цю ікону як одне з найдавніших зображень лику Христа, що дійшли до наших днів. Оригінал святині зберігається в особистій захристії Папи Римського у Ватикані. Починаючи з 1870 року, лише втретє Нерукотворний Спас дають для Богопочитання в храмі і тільки вдруге, як Ватикан дозволив прикладатися до реліквії. На початку 2015 року з благословення Святішого отця Франциска реліквія вперше з’явилася в Україні, а саме у соборі Святого Юра у Львові.
Появу святині в Україні трактують, як символічний акт підтримки Святим Престолом України у складний для неї час і важливим знаком надії.
На Тернопільщині для привселюдного почитання святиня буде виставлена з 12 до 15 лютого у Марійському духовному центрі, а з 16 до 22 лютого – у Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі.
«Вірю, що Ісус вислухає наші молитви й в Україні запанує мир, повернуться наші хлопці-бійці, а також ті, хто у складний економічний час полишив домівки у пошуках заробітку. Повернеться наша земля, яку загарбали, і Україна стане європейською, багатою, могутньою державою», – висловив сподівання митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.
би поклонитися та зустріти в рідному краї оригінал Нерукотворного образу Ісуса Христа, Марійський духовний центр у Зарваниці вчора відвідав і голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він зазначив, що ці дні мають стати днями спільної молитви за Україну, за перемогу та за майбутнє нашої держави.