Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Карантин нинішнього літа позбавив дітей активного відпочинку зі своїми ровесниками в розмаїтих таборах. Більшість хлопчиків і дівчат організовують власне дозвілля самі. Але чи завжди воно безпечне? Цим перейнялися й працівники ювенальної превенції Тернопільщини та оголосили профілактичну операцію, яку так і назвали «Безпечне літо». Акцію проводитимуть до 31 серпня.
Правоохоронці в межах цієї операції налагодили тісні зв’язки з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадами. Дітям же нагадують про основні правила безпечного відпочинку, зокрема, й поводження на воді.
За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, за час проведення акції правоохоронці вже задокументували щодо неповнолітніх понад 70 адмінпротоколів. Йдеться насамперед про такі порушення, як продаж дітям спиртних і тютюнових виробів, пива, розпивання в громадських місцях слабоалкогольних та алкогольних напоїв. 24 протоколи склали також на дорослих за те, що довели неповнолітніх до алкогольного сп’яніння.
За час дії «Безпечного літа» правоохоронці вже зафіксували й 37 фактів зникнення дітей. На щастя, малих утікачів і згуб знаходили та повертали їх додому.