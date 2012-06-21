Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала телефонного «терориста», який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування Бучацького районного суду, що на Тернопільщині.
3 січня у чергову частину управління ДСНСУ в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні Бучацького районного суду закладено вибухівку. Правоохоронці відразу ж провели пошукові заходи, вибухового пристрою у будинку не виявили.
Як повідомили в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, того ж дня правоохоронці встановили особу чоловіка, який анонімно повідомив про хибну погрозу. Ним виявився 27-річний мешканець Бучацького району, який «замінував» будівлю суду в стані алкогольного сп’яніння.
Відкрили кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
За вчинення означеного правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Слідство триває.