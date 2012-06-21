На Тернопільщині у печері, що має статус найдовшої в Європі, спелеологи відкрили велике підземне озеро.
Як пише TeNews, унікальна печера Оптимістична, що розташована неподалік села Королівка Борщівського району, нещодавно відсвяткувала 50-річчя з дня відкриття. Щороку фахівці під час спелеоекспедицій знаходили тут все нові і нові ходи, тож сьогодні печера вважається найдовшою в Європі. А серед гіпсових печер Оптимістична — найдовша на планеті. Розгалуження ходів в ній сягають
У свій ювілейний рік печера, яка раніше вважалася майже зовсім безводною, подарувала своїм дослідникам багато підземних озер. Роботи велися у напрямку Північ.
Одне за одним відкривались озера Мрія, Частинка Бога, П'ятикутне, Пермске, Фріке, Містік, Кишенька і озеро Мікрон. Останнє, за оцінками спеціалістів, претендує на звання найбільшого підземного озера України. Його глибина сягає 5—6 метрів, площа поверхні — біля
Відкрив озеро луцький спелеолог Ігор Троцюк у квітні місяці. За словами дослідника, до озера треба йти лише навколішки протягом двох годин. Вперта праця навесні принесла свої неочікувані результати — раптом відкрився отвір у нову залу. Практично спелеолог «вивалився» на берег недоторканого озера. Це перша така велика водойма у печері. Сьогодні печерне озеро досліджують люди дуже рідкісної спеціальності — спелеодайвери. З ходовиками, у гідрокостюмах та з кисневими балонами намагаються пройти озеро під водою.