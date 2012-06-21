З березня наступного року в Тростянці на Сумщині розпочнуть будівництво електростанції на полімерних сонячних батареях.
Це стане можливим завдяки недавно підписаному меморандуму між Тростянецькою міською радою та німецькою компанією Global Green Energy, що спеціалізується на виробництві електроенергії з відновлюваних джерел — сонця, вітру, біомаси тощо.
Як повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, німецькі партнери обрали вільну земельну ділянку площею 21 гектар, на якій незабаром розпочнуть будівництво. Потужність станції становитиме 50 МВт, завдяки чому місто набуде значної самостійності і незалежності від поставок традиційної електроенергії. За попередньою інформацією, частка сонячної енергії становитиме приблизно половину сьогоднішнього обсягу використання.
Окрім екологічного та економічного, важливий соціальний аспект нового виробництва. Це насамперед створення додаткових робочих місць, зростання відрахувань до місцевого бюджету, оскільки компанію зареєстровано в Тростянці, зміцнення інфраструктури міста.
Водночас німецькі партнери розглядають інші перспективні варіанти розширення своєї виробничої діяльності саме на землях цього слобожанського районного центру — екологічно чистого, впорядкованого, доглянутого.
Зокрема планують виготовлення брикетів із відходів деревини, спорудження електростанції, що працюватиме на біомасі, запровадження інноваційного вуличного освітлення, яке реагуватиме на наявність автомобілів та пішоходів.