Введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів та подання єдиної звітності за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб внесені до пріоритетних завдань податкової політики на 2018 рік, яку уряд затвердив 14 червня в рамках проекту Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки.
Згідно з наявними в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна» документами, пріоритетами на наступний рік визначено також організацію діяльності Служби фінансових розслідувань (СФР) і імплементацію в податкове законодавство обов'язкового мінімального стандарту плану дій BEPS.
Серед інших першочергових завдань уряду в податковій політиці в 2018 році поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою з ЄС.
На 2019-2020 рік Кабмін визначає пріоритетом введення загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю з використанням непрямих методів щодо відповідності доходів і витрат та подальше зниження податків на заробітну плату.