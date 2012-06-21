За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, літо в Україні затримається ще на перші 10 днів вересня, а бабиних літ буде два – приблизно в третій декаді вересня і в середині жовтня.
«Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади розпочнуться дощі і похолодає, – зазначив він. – На початку третьої декади вересня можливе два-три дні «бабиного літа».
Синоптик вважає, що холодний, але сухий жовтень потішить тривалим «бабиним літом» у середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами.
Леонід Горбань додав, що листопад буде холодним, з великою кількістю дощів і раннім снігом.
Нагадаємо, що раніше синоптики передбачали нетиповий серпень з температурними гойдалками.
А загалом більшість синоптичних прогнозів щодо спеки та дощів із грозами на літо справдилися.