За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, літо в Україні затримається ще на перші 10 днів вересня, а бабиних літ буде два – приблизно в третій декаді вересня і в середині жовтня.

«Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади розпочнуться дощі і похолодає, – зазначив він. – На початку третьої декади вересня можливе два-три дні «бабиного літа».

Синоптик вважає, що холодний, але сухий жовтень потішить тривалим «бабиним літом» у середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами.

Леонід Горбань додав, що листопад буде холодним, з великою кількістю дощів і раннім снігом.

Нагадаємо, що раніше синоптики передбачали нетиповий серпень з температурними гойдалками.

А загалом більшість синоптичних прогнозів щодо спеки та дощів із грозами на літо справдилися.