Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося напередодні. На порядку денному - уточнення плану заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов на території України у період 26-27 листопада. Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами зустрічі прийнято ряд рішень, що дозволять максимально оперативно та якісно відреагувати на погіршення погодних умов.

В регіонах, де прогнозується негода, буде організовано цілодобову роботу штабів для координації дій місцевих органів влади та підприємств, що залучатимуться до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. Особлива увага спрямована на гарантування безпеки дорожнього руху та розчищення автошляхів від снігу. У разі загострення ситуації можливе прийняття рішень про обмеження руху транспорту, а також скасування регулярних перевезень за певними напрямками. Будуть підготовлені місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту.

На автошляхах у посиленому режимі працюватиме снігоочисна техніка та всі необхідні служби. За потреби будуть розгорнуті мобільні пункти незламності для допомоги водіям на автошляхах.

На період погіршення погодних умов буде збільшено кількість патрулів для регулювання дорожнього руху та гарантування безпеки на автошляхах.

Упродовж 26-27 листопада на значній території України синоптики прогнозують сильні снігопади, ожеледь, пориви вітру.

Закликаємо всіх громадян бути обережними під час перебування на вулиці. Водіїв просимо без потреби не виїжджати на власних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані.

У випадку потрапляння у небезпечну ситуацію телефонуйте за номером 101 або 102.