Вчені провели експерименти в лабораторії і знайшли докази того, що на Нептуні і Урані можуть йти алмазні дощі. Про свої висновки дослідники повідомили в журналі Nature Astronomy.
Під час дослідження вчені використали матеріал полістирол, який складається з водню і вуглецю – ключових компонентів, які формують Уран і Нептун. Вчені впливали на матеріал потужним лазером, створюючи два типи ударних хвиль: досить слабку і більш сильну і швидку. За розрахунками вчених, коли велика хвиля перекривала малу, відбувається формування алмазів.
У результаті було встановлено, що майже кожен атом вуглецю перетворився на алмаз діаметром кілька нанометрів. При цьому процес формування проходив за кілька секунд, зареєструвати його вдалося за допомогою лазера.
На думку дослідників, алмази на Урані і Нептуні можуть бути набагато більшими, з масою в декілька карат.