Цю інформацію озвучив прокурор краю Сергій Табельскій на відкритому форумі прокуратури Краснодарського краю, присвяченому питанням екології.
«Про причини масової загибелі дельфінів однозначної думки немає. На думку фахівців з інститутів Москви і Криму, основними причинами можуть бути вірусні інфекції, наявність паразитів в організмі або заплутування в рибальських сітях», – сказав Табельскій.
За даними прокуратури, переважна кількість дельфінів загинули на узбережжі Краснодарського краю.
Азово-Чорноморської міжрайонною природоохоронною прокуратурою організовано перевірку за фактами масової загибелі ссавців в Чорному морі. За два місяці розкрито факти загибелі 68 дельфінів в акваторії Чорного моря, в межах Новоросійська і Туапсе. Чотири випадки загибелі морських тварин за останній місяць зафіксовано в Абхазії.
Кілька можливих версій загибелі дельфінів, крім екологічних проблем, озвучили вчені з Абхазії. На їхню думку, загибель ссавців може бути пов'язана з тим, що дельфіни під час штормів втрачають орієнтацію в просторі, їх заколисує, і вони викидаються на берег, вважаючи, що пливуть в бік моря. Ще одна можлива причина – вплив землетрусів.