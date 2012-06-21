Долар у вільному продажу опустився нижче 28 грн. І від минулого тижня втратив 40 копійок. У київських обмінниках він у середньому коштує 27,80 грн. Падає і євро — від 30,20 грн до 29,70 грн. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
«Нестабільність валютного ринку, яку ми спостерігали на початку року, вже скінчилась. І наступного тижня ми очікуємо від гривні доброї поведінки. Вона, напевно, буде триматися в межах 27,7—28 гривень. Ми не бачимо жодних подій, які б могли вплинути на поведінку гривні. Проте в нашому житті може трапитися все, що завгодно», — прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Експерт зазначає, що навряд чи гривня зміцниться ще більше.
«Чесно кажучи, малоймовірно, що ми побачимо якусь подію, що позитивно вплине на гривню. Проте ми можемо уявити, що МВФ озвучить дату, коли нам буде надаватися наступний транш. Це, звісно, додасть гривні сил, проте несуттєво», — каже Сергій Фурса.