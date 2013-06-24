Правоохоронці здійснюватимуть посилені заходи забезпечення правопорядку під час святкування Великодня.

Як передає Укрінформ, про це Національна поліція повідомляє в Телеграмі.

«У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду відзначатимуть Великдень, свято Світлого Воскресіння Христового. Національна поліція України готова до здійснення посилених заходів забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах під час відзначення релігійних свят», - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що в умовах воєнного стану діють певні обмеження, зокрема розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години.

Вірян також просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу.

Поліцейські закликають громадян і священнослужителів поводитися відповідально під час релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога!» навіть під час богослужінь.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що росія може вдатися до провокаційпід час Великодніх свят не тільки в Україні, а й на своїй території.