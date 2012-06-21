18—19 лютого в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, 18 лютого (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївськомурайоні — на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
Дарницькому районі — на вул. Ревуцького;
Деснянському районі — на вул. Лісківській (у межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі — на б-р І. Шамо, 2-12;
Оболонському районі — на вул. Йорданській, 1-9;
Печерському районі — на вул. Московській, 31/33;
Подільському районі — на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі — на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
Солом’янському районі — на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
Шевченківському районі — на вул. В. Василевської, 1-17.
19 лютого (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі — на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі — на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі — на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;
Солом’янському районі — на вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі — на вул. Татарській, 32-38.