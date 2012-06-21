Екстремальні погодні умови, що днями спостерігалися на території західних областей, є наслідком циклону, що прийшов з Європи, однак він вже залишає Україну.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що наразі циклон через Білорусь прямує далі на північ і тягне за собою атмосферний фронт – дощі, грози та похолодання.
Межа цього фронту проляже Сумщиною, відтак погіршення погоди очікується у всіх регіонах на захід від обласного центру – там можливі невеликі дощі, подеколи з громовицями.
Зауважимо, що до східних регіонів опади не дійдуть.
Синоптики прогнозують, що чим далі відходитиме фронт, тим теплішим ставатиме повітря – до +27 – +30 градусів слід очікувати уже до вихідних.
«Якщо говорити про вересень, то температура, за нашими прогнозами, на 1,5-2 градуси є вищою за норму, а опади – у межах норми. Десь до середини вересня має бути «бабине літо», – додає синоптик Олена Палагнюк.