Організатори Вімблдонського турніру планують заборонити російським та білоруським тенісистам брати участь у цьогорічному змаганні, що має початися в кінці червня.

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела в тенісній організації повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що внаслідок такого кроку в турнірі не зможуть взяти участь низка гравців із високим рейтингом із росії та білорусі.

Так, четверо російських тенісистів входять у тридцятку найкращих гравців за версією ATP Tour, в тому числі чемпіон U.S. Open Данило Медвєдєв. Ще п’ять російських тенісисток входять до топ-40 рейтингу WTA Tour.

Також під питанням стоїть участь білоруської півфіналістки Вімблдона Арини Сабаленки та її співвітчизниці, що є вісімнадцятою у рейтингу WTA Tour, Вікторії Азаренки.

Зазначається, що внаслідок такого кроку, прийнятого через російське вторгнення в Україну та підтримку війни білоруссю, Вімблдонський турнір стане першим тенісним змаганням, де заборонять участь російських та білоруських гравців.

Зокрема, росіян та білорусів не відсторонили від змагань у French Open, що мають розпочатися наступного місяця, а також ще одному турнірі Великого Шолома - U.S. Open, запланованого на серпень-вересень цього року. Також із тенісистами з рф та білорусі відбудуться планові тенісні змагання у Барселоні, Белграді, Стамбулі та Штутгарті.

Як повідомлялося, раніше організатори тенісного турніру Вімблдон назвали умови, за яких росіяни зможуть потрапити на турнір. російських тенісистів не допустять до участі у Вімблдонському турнірі, якщо вони не виступлять з публічним засудженням війни в Україні.

Вімблдон, третій у сезоні турнір серії Grand Slam, пройде цього року з 27 червня до 10 липня.