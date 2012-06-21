Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин є пріоритетним напрямком в роботі обласної влади. Цього року лише реалізацією інвестиційного проекту щодо розміщення в області потужностей компанії UBC Group планується залучити близько 350 мільйонів гривень. Спочатку передбачається ввести в дію першу чергу — це 500 нових робочих місць, у 2018 році — другу — 250 нових робочих місць, у 2020 році — третю чергу — на 750 робочих місць. Планується збільшення вдвічі потужності виробництва паркетної дошки на підприємстві «Барлінек інвест», на цей проект передбачається інвестувати 30 мільйонів євро (буде створено 300 нових робочих місць).
Також вагомими проектами для області назвав голова облдержадміністрації Валерій Коровій продовження будівництва другої черги птахокомплексу «Вінницький бройлер» на суму понад 650 мільйонів гривень. Реалізація проекту дає можливість створити 1500 робочих місць.
«Цього року розконсервовано та продовжуватиметься будівництво вузлової розподільчої підстанції 750/330/110 кВ «Вінницька» поблизу села Гуменне Вінницького району. Це знакова подія для енергетичної безпеки області», — зазначив керівник області. Принагідно зауважимо, що від часу інвестування більшість прямих іноземних інвестицій в економіку Вінниччини надійшли з країн ЄС (понад 78 відсотків від загального обсягу акціонерного капіталу).