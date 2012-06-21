Жданівська об’єднана територіальна громада Хмільницького району відкрила перший у Вінницькій області центр безпеки громадян. До його складу входять пожежна частина, поліцейська дільниця, а невдовзі тут працюватиме і пункт швидкої медичної допомоги. За словами голови об’єднаної громади Станіслави Ядвіженої, центр безпеки громадян обслуговуватиме 5 сіл Жданівської ОТГ, крім того, підписали договори на співпрацю з 15 навколишніми селами.
Рішення про створення центру депутати сільської ради ухвалили торік у грудні. Вирішили розташувати установу в будівлі колишнього складського приміщення. Його капітально відремонтували й реконструювали. Загалом на створення центру із сільського бюджету використано понад 2 мільйони гривень. Придбано необхідне обмундирування, запчастини, меблі та інвентар, здійснено заходи з благоустрою. А також було профінансовано навчання працівників пожежної частини.