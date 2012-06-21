Рік у рік показник заліснення області зростає. Ось і цієї весни посадять молоді деревця на трьохстах гектарах угідь, які не придатні для сільськогосподарського використання. Підприємства обласного управління лісового та мисливського господарства проведуть посів і посадку лісу в держлісфонді на площі 1005 гектарів і забезпечать сприяння природному поновленню на 50 гектарах.
В області цілеспрямовано працюють над залісненням території. Протягом останніх десяти років державні лісогосподарські підприємства обласного управління на малопродуктивних і деградованих землях посадили 6162 гектари лісів. За завданням облдержадміністрації в районах для посадки визначили ще понад 1300 гектарів. На частину переданих земель держлісгоспи вже виготовили правовстановлюючі документи. Є і посадковий матеріал — вирощено 12 мільйонів штук сіянців та саджанців понад 60 видів порід дерев і чагарників. До того ж, для об’єктів озеленення в області вирощено понад півтисячі штук саджанців декоративних порід.