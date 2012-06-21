Облік зубра європейського, який провели працівники департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації разом з лісівниками, засвідчив, що на Вінниччині стадо налічує 90 особин. Це найбільша популяція цих червонокнижних тварин у нашій країні. І почуваються вони в подільській екосистемі затишно. Як підтвердження — торік народилося 10 зубренят.
Те, що самки привели телят, вельми важливо. Адже приблизно рік тому загинуло 17 зубрів, які провалилися під кригу на водоймищі поблизу села Требухи Літинського району. За інформацією прес-служби Вінницького ОУЛМГ, є всі підстави стверджувати, що браконьєри умисно загнали стадо на лід ставка. Після цього трагічного випадку працівники ДП «Хмільницький лісгосп» удень і вночі спостерігали за частинами розділеного стада (у крижаній воді загинули самки-вожаки), охороняли наляканих зубрів від стресу, бродячих собак тощо. І стадо з часом об’єдналося, відновилося й повернулося до звичного способу життя.
Шестеро зубрів завезли на Вінниччину з Волині 1979 року. Завдяки дбайливості працівників лісового та мисливського господарства чисельність тварин поступово зростала. Тепер більшість їх мешкає на території трьох лісництв і прилеглих до них польових та лісових угіддях.
Щороку з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надають кошти на охорону цього червонокнижного виду. Наприклад, торік надали 110 тисяч гривень. Окрім того, лісгосп залучає власні кошти, а також на зиму лісівники заготовили для підгодівлі зубрів 96 тонн сіна, 20 тонн цукрового буряку, 16 тонн зерна кукурудзи, 8 тонн зерна ячменю, 4 тонни зерна вівса, 400 кілограмів солі. Підгодівля тварин узимку — один із засобів досягнення рівноваги між завданням збереження біотичного різноманіття та господарськими інтересами місцевого населення.
За словами директора ДП «Хмільницьке лісове господарство» Тараса Ющинського, у планах лісівників — подальше збільшення популяції та активне переселення зубрів в інші регіони України для зменшення кровозмішання у стаді та оновлення його генофонду.