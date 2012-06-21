Цей інцидент стався ще у травні 2015 року в Тульчинському районі, коли в одному з господарств було вкрадено засоби захисту рослин. Як повідомив начальник управління прокуратури Вінницької області Ярослав Карлащук, троє поліцейських, які працювали над розкриттям справи, приїхали до помешкання працівника охорони господарства. Вони забрали його у свій автомобіль і вивезли в лісосмугу за село, де почали вимагати зізнання у вчиненні крадіжки. Чоловік же все заперечував. І тоді поліцейські почали його бити, зв’язали йому ноги тросом та підвісили вниз головою на дереві. Не домігшись зізнання, зловмисники залишили його у лісосмузі.
Потерпілий відразу звернувся із заявою до правоохоронних органів. Однак знадобилося майже два роки, щоб зібрати докази. За словами прокурора, питання було в прив’язці підозрюваних до місця скоєння злочину, оскільки щоразу вони висували різні версії того, де саме перебували в той час. Усі ці версії потрібно було опрацювати. Проводили багато експертиз, зокрема і технічних, щоб встановити місце перебування підозрюваних у момент скоєння злочину. Це вдалося зробити, однак лише на початку цього року. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365 (перевищення влади, що супроводжувалося насильством), ст.127 (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.
Як повідомили у відділі комунікації поліції області, позаторік службове розслідування було призупинено до винесення рішення прокуратурою області у кримінальному провадженні. Тепер, після оголошення слідчим прокуратури області трьом працівникам поліції Тульчинського відділення поліції про підозру у скоєнні відповідних злочинів, службове розслідування поновлено. Начальник ГУ НП в області наказом відсторонив цих працівників від виконання службових обов’язків.