У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї демонструють виставку «Це щастя — бути у своїм народі», присвячену пам’яті юної поетеси, письменниці Олександри Бурбело (1998—2013), лауреата і дипломанта понад півсотні престижних всеукраїнських і міжнародних літературних конкурсів та фестивалів.
Вона народилась 1 січня 1998 року у Вінниці в сім’ї викладачів-науковців. Пішла з життя 15-річною через невиліковну спадкову хворобу. Маючи проблеми зі здоров’ям, дівчинка не впадала у відчай і знаходила розраду у творчості: писала вірші, прозові твори, малювала, гаптувала бісером, захоплювалася фотографією. Перша книжечка юної авторки «Первоцвіт» побачила світ 2011 року і викликала багато схвальних відгуків (на численні прохання читачів наступного року вийшло друге видання). Потім з’явилися книжки «Білі вітрила» (2012), «Я лиш струна на арфі України», «Зимова Україна» (обидві — 2013).
Твори Олександри Бурбело друкували в літературних збірниках України, сусідніх країн і США. На її вірші композитори пишуть пісні.
Днями у Вінницькій обласній філармонії відбувся концерт та урочисте нагородження переможців конкурсу літературної премії журналу «Вінницький край» імені Олександри Бурбело «Струна на арфі України». Юним талановитим авторам, які стали лауреатами і переможцями конкурсу, було вручено дипломи і грошові премії. Також відзначили педагогів — керівників творчих поетичних студій. На заході звучали поетичні твори Олександри Бурбело, пісні на її вірші, а також твори юних лауреатів конкурсу та їхніх наставників.