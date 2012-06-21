У підрозділах Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства переймаються зростанням поголів’я диких тварин. Для цього у лісгоспах для їх напіввільного утримання створено вольєри загальною площею понад 600 гектарів. Турбота про збільшення чисельності мисливських тварин дає результат. Якщо, за даними обліку, 2017 року в мисливських угіддях області налічувалося 1258 голів диких кабанів, то тепер їх на понад дві сотні більше. До речі, перший вольєр у держлісгоспах області було створено дев’ять років тому в Дашівському лісомисливському господарстві.
Майже 60 диких свиней мешкають у просторому вольєрі Вороновицького та Шендерівського лісництв Вінницького лісгоспу. Про них дбають два охоронці та єгер, лісничі й мисливствознавець. Як розповів єгер Василь Царук, тварини розділилися на два стада, кожне з яких має свою територію, проте між собою не ворогують. Одне стадо не підходить до людей близько, а друге підпускає до себе на безпечну відстань. Разом стада зустрічаються під час годівлі.
У раціоні диких кабанів — кукурудза, буряки, пшениця, зернові відходи, капустяне листя, які лісівники заготовляють для зимової підгодівлі влітку та восени. На території вольєра достатньо природних кормів, але дикі свині люблять підгодівлю і за розпорядком дня очікують гостинців від людей. А після цього смакують жолудями, риють ґрунт у пошуку хробаків та комах.
Для поросят тут відвели окрему ділянку, постеливши солому. Утім, у диких поросят міцний імунітет: і у 20-градусні морози вони народжуються та виживають. Можуть спати у снігу разом з дорослими.
Коли чисельність поголів’я диких свиней зросте до оптимальної, лісівники випустять їх у природне середовище.