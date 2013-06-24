На виплати ВПО у жовтні вже спрямовано понад 5,6 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 млн внутрішніх переселенців.

Загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд гривень.

Якщо маєте питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.