Студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які навчалися одночасно і в Одеській військовій академії, спільно з іншими курсантами склали військову присягу на вірність українському народові. Урочистості відбулися в Одесі, на плацу Військової академії.
Для всіх хлопців і дівчат урочистий ритуал проголошення присяги став знаменним і відповідальним етапом у житті. Саме складання обітниці своєму народові та вірність їй упродовж життя свідчить про високі моральні цінності людини. Присяга — це не просто слова, а вияв високої духовності, що уособлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців і визволителів рідної землі.
Привітати понад сотню строковиків прибули рідні, друзі, представники місцевої влади, духовенства, а також ветерани Збройних сил України. Слід зазначити, що молоді воїни впродовж місяця пройшли інтенсивний курс первинної військово-професійної підготовки, під час якого отримали знання та навички з тактичної, вогневої, стройової, фізичної, первинної медичної підготовки. Далі юнаки опановуватимуть знання за визначеними військово-обліковими спеціальностями.
До слова, цього урочистого дня в присутності гостей і товаришів по службі солдат строкової служби Юрій Кушнір романтично освідчився своїй коханій дівчині Богдані на плацу академії, запропонував їй руку й серце за музичної підтримки військового оркестру. Завершився ритуал прийняття військової присяги врочистим маршем воїнів-строковиків. Після цього їх привітали рідні та друзі.
По завершенні урочистостей керівники військового навчального закладу запросили батьків на бесіду та відповіли на всі запитання щодо проходження військової служби їхніх синів. Батьки мали змогу ознайомитися з умовами проходження служби солдатів та поспілкуватися з командирами підрозділів.