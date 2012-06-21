200 нещодавно мобілізованих солдатів з усієї України присягнули на вірність державі в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби України на Черкащині. Протягом місяця новобранці проходили вишкіл та готувалися стати на варту українських кордонів. До складання Військової присяги молоді воїни одержали практичні та теоретичні навички, необхідні для якісного несення служби з охорони державних рубежів. Юнаків навчали тактиці прикордонної служби, вони оволодівали основами військової та фізичної підготовки, особистої безпеки та іншими дисциплінами.
Урочистості розпочалися на стройовому плацу навчального закладу з внесення Бойового прапора. З гордістю та неприхованим хвилюванням на обличчі, військовослужбовці строкової служби вишикувалися в очікуванні одного з найважливіших моментів у своєму житті. Усвідомлюючи важливість та відповідальність слів присяги, молоді прикордонники один за одним присягали на вірність народу України. Звучали прості, але щирі та сповнені глибокого змісту слова, які підкреслювали серйозні наміри прикордонників.
Під час церемонії кожному військовослужбовцю вручено зелений берет — символ охорони державного кордону, мужності та самовідданості, священний атрибут гордості прикордонників усіх поколінь.
Після складання присяги вже традиційно священнослужителі благословили їх на військову справу. По завершенню урочистих заходів Академічний ансамбль пісні і танцю Держприкордонслужби України подарував усім присутнім прекрасну концертну програму.
Перший призов строковиків на прикордонну службу відбувся торік. Як зазначив директор Департаменту особового складу адміністрації ДПСУ Микола Маланчій, цього року до лав Держприкордонслужби України призивають 1200 військовослужбовців, які проходитимуть навчання головному центрі — в Черкасах, у кінологічному центрі у Великих Мостах та в морському центрі — Ізмаїлі. Уже за кілька днів солдати вирушать до прикордонних загонів, де служитимуть упродовж року.
Молоді прикордонники вже здобули перші навички військової служби; Батьки побажали охоронцям українського кордону відмінної служби. Фото з сайту dpsu.gov.ua