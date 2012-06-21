На берлінській виставці IFA 2017 компанія Panasonic показала прозорий OLED-телевізор майбутнього.
На стенді Panasonic розмістили прототип пристрою, не вдаючись у подробиці. У Panasonic розглядають це як можливість продемонструвати крутість «розумного» скла.
Новинка підтримує дозвіл 4K Ultra HD (3840 × 2160 пікселів) і є повноцінним мультимедійним центром, з можливістю серфити в інтернеті, слухати музику і розуміти голосові команди. Екран з роздільною здатністю Full HD можна розташувати де завгодно. Наприклад, вбудувати в перегородку між будинком і терасою або вмонтувати в книжкову полицю.
ДОВІДКА «УК»
IFA, або Internationale Funkausstellung Berlin, - найстаріша світова технологічна виставка, яка почала свою роботу майже 100 років тому, 1924-го. 1930 року виставку відкривав сам Альберт Ейнштейн.