В Одесі встановили національний рекорд по купання на Хрещення. Про це повідомило портал odessa.report.
Близько 200 одеських моржів одночасно поринули в крижану воду на пляжі Ланжерон. Таке масове купання стало рекордним в Україні в номінації «Одночасне масове занурення у воду».
Його зафіксував представник Національного реєстру.
На березі чергували рятувальники та медики, щоб у разі необхідності надати негайну допомогу учасникам заходу.
До речі, купання організували волонтери міста з метою збору коштів на лікування для одесита.