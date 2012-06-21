Протягом усього дня 19 січня в зв’язку з проведенням свята Водохреща рятувальна служба КП «Плесо» організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість.
Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду винятково під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.
Перелік рятувальних постів та місць масового святкування:
♦ Дніпровський район
пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку)
пляж «Центральний» (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом)
пляж «Тельбін»
♦ Оболонський район
пляж «Вербний» (оз. Вербне)
♦ Деснянський район
зона відпочинку «Троєщина»
♦ Голосіївський район
зона відпочинку Галерна.