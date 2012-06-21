Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На водоймах Полтавщини, зокрема на річці Ворскла у межах обласного центру, стали безкарно й нахабно, а головне масово їздити на гідроциклах несвідомі громадяни, порушуючи спокій відпочиваючих на пляжах, а також замулюючи річку й руйнуючи її береги. Використання на місцевих водоймах маломірних суден, а гідроцикли та моторні човни належать саме до таких, заборонено законом. І правоохоронці не можуть нічого вдіяти з порушниками через те, що в Полтаві немає водної поліції. На всю область така служба є тільки в Кременчуці, де вистачає інших порушень на воді.
Доведені до відчаю, законослухняні полтавці звернулися до народних депутатів з проханням розглянути це питання у Верховній Раді й зробити покарання їм суворішим, бо наразі штраф за порушення правил поводження на воді становить лише 17 гривень. Практично гідроциклісти й водні скутеристи існують поза законом. А між тим, рятувальники розповіли, що за штурвалом гідроциклів іноді бачили й дітей. Нема чого дивуватися, що незареєстровані швидкісні плавзасоби перевертають спортсменів на байдарках, відпочивальників на катамаранах і звичайних човнах.