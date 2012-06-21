З початку року на водоймах країни загинули 866 осіб. Про це повідомляє ДСНС.
«Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 866 людей, з яких 85 діти. При цьому врятовано 571 людина, у тому числі 124 дитини», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, тільки з початку серпня на водоймах країни загинули 66 українців. Цей показник вже перевищив в два рази торішню серпневу статистику.
У ДСНС повідомили, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.