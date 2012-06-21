У приміщенні, де розміщене керівництво і деякі структурні підрозділи Волинської облдержадміністрації, — умови праці, які можна сміливо називати небезпечними. Тут – холодні батареї і температура в межах кількох градусів вище нуля за Цельсієм.
Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик на початку щотижневої оперативної наради обурився температурою у приміщеннях: мовляв, і цієї наради сьогодні не повинно було бути через умови роботи.
Балансоутримувач приміщення, де розмістилися кабінети адміністрації, — обласна рада. Обслуговує його КП «Управління будинком обласної ради». Тож очільник виконавчої гілки влади Володимир Гунчик пообіцяв звернути листом до голови обласної ради Ігоря Палиці, аби той прояснив ситуацію та дав оцінку діям своїх підлеглих. Тим паче, що, за словами керівника області, «коли критикують облдержадміністрацію, знаходять соломинку в очах, а коли робота своїх комунальних підприємств, то поліно в оці ніхто не бачить».
Наразі ж в ОДА проведуть перевірку кабінетів та заміряють температурні показники, оформивши цю інспекцію документально. Бо такі умови призведуть до недуг і лікарняних. «Я до певного рівня терпів, але ж не можна так знущатися!» — не стримував обурення голова ОДА.
До слова, на нестерпні умови праці саме через холод у приміщеннях працівники облдержадміністрації скаржаться вже тривалий час. Як і наголошують на тому, що рахунки за «комуналку» сплачують доволі пристойні і постійно.