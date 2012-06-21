Начальника полігону однієї з військових частин, що дислокується на Волині, затримали «на гарячому». Це —спільна робота Служби безпеки України, військової прокуратури та Національної поліції.
Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігону.
Здирника затримали на робочому місці під час одержання чергової частини хабара обсягом у 10 тисяч гривень.
Раніше оперативники спецслужби задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Прес-служба УСБУ у Волинській області