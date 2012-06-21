У Луцьку міркують, на базі якого закладу централізовано проводити соціально-психологічну реабілітацію бійців АТО. Таку реабілітацію здійснюють уже давно. Утім, існує проблема наявності спеціального центру, який би забезпечив допомогою всіх демобілізованих. Створити такий заклад на Волині пропонують на умовах співфінансування: частину грошей можуть надати народні депутати-мажоритарники (а від області їх п’ятеро) з коштів, які розподіляють на їхні округи.
«У нас дії із реабілітації військових половинчасті. Тож я пропонував колегам у Верховній Раді від Волині теж передбачити кошти і на цей напрям. Адже військові є по всій області, а не лише в Луцьку», — зауважив нардеп від Луцька Ігор Лапін.
Він запропонував облаштувати реабілітаційний центр на базі міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1. А ось голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик бачить таку структуру на базі обласного госпіталю інвалідів війни. Тим паче, що нині саме там відбувається реабілітація військових.
«Ми два з половиною роки фінансуємо госпіталь. Так склалося, що сьогодні у нас з’явилися молоді ветерани, й облдержадміністрація пропонує змінити його назву на «Обласний соціально-реабілітаційний центр», — зазначив посадовець.
Тож очільник області закликав помічників народних депутатів передати прохання народним депутатам віднайти кошти для відкриття центру реабілітації наших захисників.
«По два з половиною мільйони гривень від п’ятьох нардепів — сума посильна для них. Плюс кошти фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Як кажуть, з миру по нитці. Це дасть змогу забезпечити належну реабілітацію учасникам АТО», — підкреслив Гунчик.
Тож дискусії тривають. Головне, щоб консенсусу було досягнуто і центр запрацював.