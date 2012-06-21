У третій день Різдва на Волині трапилася пожежа, у якій загинув малюк. За попередніми висновками надзвичайників, до біди призвело коротке замикання.
У пообідню пору на телефони підрозділів управління ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про те, що в селі Дорогиничі Локачинського району горить дерев’яний дім. У приміщенні на той час перебувало троє осіб.
На місце надзвичайної події виїжджали чотири автомобілі, які у межах години боролися з вогнем. Один із рятувальників під час ліквідації цієї пожежі травмувався, впавши із даху, тож наразі він перебуває у лікарні.
Як уточнили у прес-службі надзвичайників щодо присутніх у будинку, дорослі живі, однак постраждали від отруєння продуктами горіння. А от хлопчина віком трохи більше року, на жаль, загинув від опіків та отруєння чадним газом.
Попередня причина лиха — коротке замикання електричної мережі у місці, де була ввімкнена гірлянда.
Загалом, за інформацією Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю, з початку року на Волині вже трапилося 42 пожежі, на яких загинуло п’ятеро осіб, з-поміж яких — і дитина.