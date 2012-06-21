На всіх 11 пляжах Києва, підготовлених до купального сезону, заборонили заходити в воду.
Про це йдеться на сайті комунального підприємства «Плесо».
Всі міські пляжі, станом на понеділок, 10 липня, позначені на сайті «жовтим колом» –купатися небажано.
Водночас у соцмережах обговорюють позеленіння води в Дніпрі. Називають це екологічною катастрофою.
«Дніпро позеленів у районі центральних пляжів на Трухановому острові. Хоча це ще тільки середина літа. Зрозуміло, що купатися вже категорично не можна! Пляжний сезон закритий! Риторичне питання: хто винен і що робити?
Не можна, щоб подібна екологічна катастрофа повторювалася в такому страшному вигляді щорічно», – написав у Facebook президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.