З березня 2016 року по лютий 2017-го на вулицях міста зафіксовано 1457 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждала 301 людина, 12 загинуло та 370 зазнали травм різного ступеня тяжкості. Крім інших причин, майже половина автопригод сталася там, де після ремонту не поновлено горизонтальну дорожню розмітку, розповів начальник патрульної поліції Черкас Олександр Кокоба. Крім того, моніторинг дорожньої інфраструктури міста, який веде управління патрульної поліції, виявив, що на вулицях нема майже 3 тисячі дорожніх знаків. 450 із них — знаки пріоритету, переважно вони означають «Дати дорогу». Приблизно половина знаків, встановлених на вулицях, не відповідають вимогам нормативів (втратили світловіддавальні властивості, вкриті іржею, забруднені чи пошкоджені). Із 235 кілометрів доріг міста, де має бути осьова горизонтальна дорожня розмітка, її виявлено лише на 10 кілометрах. Усе це в поєднанні з іншими чинниками ризику має негативний вплив на аварійність на дорогах обласного центру. Лінійний та картографічний аналіз аварійності, за результатами якого визначають місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно небезпечні ділянки, дає змогу працівникам патрульної поліції зосереджувати зусилля на найнебезпечніших ділянках. На вулицях міста взято на облік 17 таких місць. Працівникам управління патрульної поліції в м. Черкаси за останні кілька місяців вдалося запобігти ДТП у чотирьох місцях їх концентрації.
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