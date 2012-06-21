У Києві до відкриття купального сезону підготували 11 муніципальних пляжів.
Комунальне підприємство «Плесо» заявило, що всі пляжі готові до початку купального сезону та отримали відповідні паспорти, повідомляє УНІАН.
До відкриття підготовлені пляжі "Дитячий", "Венеція", "Золотий", "Предмістна Слобідка", "Молодіжний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Вербний", "Райдужний", " Тельбін "і" Центральний ". При цьому пляжі "Дитячий" і "Золотий" отримали міжнародну премію "Блакитний прапор", що надається за кращі характеристики і облаштування пляжу.
Купальний сезон офіційно відкривають після того, як температура води досягне +18 градусів. Саме така температура дозволяє досліджувати стан води в річках і озерах, щоб вона була безпечною.