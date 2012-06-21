У середу, 31 травня, у західних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
«31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.
30 травня шквальний вітер та зливи дісталися до деяких районів столиці. Зокрема, у Голосіївському районі впало дерево, а злива затопила деякі вулиці.