Святкова хода, яка дала старт фестивалю, розтягнулася райцентром — селищем Міжгір'я, більше, ніж на кілометр. Для місцевих мешканців проводи овець і вівчарів є хорошою традицією, вшанувати яку приходять сім’ями, а для численних туристів, котрі автобусами з’їхалися на Синевирський перевал із різних санаторіїв, баз відпочинку, а також інших областей України, фестиваль став справжнім етнографічним і гастрономічним святом. «Проводи отар на полонину» відзначають на Міжгірщині вже сорок років, однак стільки людей, як зараз, тут ще не було! Величезному напливу туристів посприяла хороша історія фестивалю, про який знають багато людей, та гарна погода, яка трималася на Міжгірщині увесь день.
Після офіційної частини, яка включала нагородження кращих вівчарів, почалися народні гуляння з музичним супроводом фольклорних колективів, виставками творів народних умільців, дегустацією страв та напоїв. Родзинкою свята став майстер-клас із приготування овечого сиру у виконанні голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля, голови Міжгірської райради Василя Щура та міського голови Ужгорода Богдана Андріїва. У змаганні трьох «заготівельників» на найбільшу грудку сиру переміг господар —Василь Щур. А виготовлена продукція була тут же передана численним глядачам для дегустації.
— У гірських районах Закарпаття туризм дає величезний економічний поштовх для розвитку місцевих громад, — наголосив Геннадій Москаль. — А таке свято, як нинішнє, приваблює безліч туристів, які отримують позитивні враження від Закарпаття, агітують приїхати сюди своїх знайомих і залишають тут гроші. Цього року ми продовжуємо реалізовувати серйозні інфраструктурні проекти, які розпочали минулоріч на Міжгірщині. Це і ремонт мосту на дорозі, що веде до Синевирського озера в Синевирській Поляні (міст уже двадцять років знаходиться в аварійному стані). І відновлення «Музею лісу й сплаву», і ремонт доріг у високогірних селах району, а головне — відновлення суцільного асфальтного покриття спочатку від Нижніх Воріт до Волівця у Воловецькому районі, а далі від Волівця до Міжгір’я і від Міжгір’я до Колочави. Після того, як минулого року ми відремонтували дорогу до Синевирського озера, потік туристів туди збільшився в кілька разів. Я докладу максиму зусиль, щоб зробити так само і в інших туристичних напрямках як на Міжгірщині, так і у всьому Закарпатті!