Найрізноманітніші продукти, виготовлені з овечого молока, можна було спробувати під час гастрономічного свята «Гуцульська бринза», яке пройшло в місті Рахів. Відвідувачі могли скуштувати і придбати десятки сортів сиру, серед яких відомі овечі сири вурда й бринза, а ще спробувати на смак чорничну горілку «яфинівку», угорський гуляш бограч та інші національні напої і страви.

Урочиста хода центром Рахова. Фото надане автором

Найбільший серед гастрономічних фестивалів Закарпаття, який проводять вже увісімнадцяте поспіль, цьогоріч зібрав понад десять тисяч гостей. Їх розважали, даруючи веселий настрій, десятки художніх колективів і окремих виконавців. Погоду на свято гуцули й гуцулки «замовляли» старим звичаєм: одягнули білизну… навиворіт. І дощ не лив аж до вечора! А коли на урочище Буркут впали перші дощові краплі — головні дійства були вже позаду. До того часу гості фестивалю встигли і скуштувати продуктів вівчарства, і поторгувати, і перезнайомитися.

А почалося, як завжди, із закличного гулу трембіт, мандолін і дримб та урочистої ходи центральною вулицею. Вона продемонструвала всю красу народного одягу гуцулів, звучання їхніх народних інструментів. У міському амфітеатрі Буркута ходу зустрічали понад два десятки оформлених у народному стилі павільйонів із традиційними стравами — від кожного населеного пункту Рахівщини. Давній друг цього свята голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль у вітальній промові побажав фестивалю гірського довголіття й наголосив, що такі фести, як «Гуцульська бринза», вивели регіон у лідери  українського туризму.

Фото надане автором

Новинкою цьогорічного свята  стало «корбач-шоу». Далеко не всі дотепер знали, що корбач — це батіг. А вівчарі вважають його ще й музичним інструментом і своїм талісманом. Для  більшості глядачів стало відкриттям вміння учасників шоу видобувати з корбача незвичні звуки. Увечері  фестиваль прикрасили своїми виступами зірки вітчизняної естради, серед яких Руслана Лижичко та Алла Кудлай. 