Найрізноманітніші продукти, виготовлені з овечого молока, можна було спробувати під час гастрономічного свята «Гуцульська бринза», яке пройшло в місті Рахів. Відвідувачі могли скуштувати і придбати десятки сортів сиру, серед яких відомі овечі сири вурда й бринза, а ще спробувати на смак чорничну горілку «яфинівку», угорський гуляш бограч та інші національні напої і страви.
Найбільший серед гастрономічних фестивалів Закарпаття, який проводять вже увісімнадцяте поспіль, цьогоріч зібрав понад десять тисяч гостей. Їх розважали, даруючи веселий настрій, десятки художніх колективів і окремих виконавців. Погоду на свято гуцули й гуцулки «замовляли» старим звичаєм: одягнули білизну… навиворіт. І дощ не лив аж до вечора! А коли на урочище Буркут впали перші дощові краплі — головні дійства були вже позаду. До того часу гості фестивалю встигли і скуштувати продуктів вівчарства, і поторгувати, і перезнайомитися.
А почалося, як завжди, із закличного гулу трембіт, мандолін і дримб та урочистої ходи центральною вулицею. Вона продемонструвала всю красу народного одягу гуцулів, звучання їхніх народних інструментів. У міському амфітеатрі Буркута ходу зустрічали понад два десятки оформлених у народному стилі павільйонів із традиційними стравами — від кожного населеного пункту Рахівщини. Давній друг цього свята голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль у вітальній промові побажав фестивалю гірського довголіття й наголосив, що такі фести, як «Гуцульська бринза», вивели регіон у лідери українського туризму.
Новинкою цьогорічного свята стало «корбач-шоу». Далеко не всі дотепер знали, що корбач — це батіг. А вівчарі вважають його ще й музичним інструментом і своїм талісманом. Для більшості глядачів стало відкриттям вміння учасників шоу видобувати з корбача незвичні звуки. Увечері фестиваль прикрасили своїми виступами зірки вітчизняної естради, серед яких Руслана Лижичко та Алла Кудлай.