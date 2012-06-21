Недільного вечора керівники управління ДСНС у Закарпатській області підбивали попередні підсумки паводка, спричиненого інтенсивним таненням снігу й дощами. На той час у воді ще залишалися 72 гектари сільгоспугідь і 4,3 гектари присадибних ділянок у Виноградівському районі. Підтопленими були й чотири дворогосподарства в Іршавському, одне — в Ужгородському. Загалом частково у водному полоні перебували дев’ять дворогосподарств.
Вихідними для розблокування льодових заторів у руслах річок активно працювали піротехніки. На річці Хустець, яка в суху погоду схожа на ручай, утворилися величезні скупчення льодяних брил, що загрожувало виходом з русла й підтопленням міста. Запобігаючи цьому, піротехніки підривали місця заторів, і до вечора крига пробила дорогу вниз Хустецем.
Загалом в області до підривних робіт на складних ділянках річок залучалися піротехнічні бригади управління ДСНС Закарпаття й сусідніх регіонів, а також військові 128-ї гірсько-піхотної бригади. Виконано півсотні підривів льодових заторів.
Окрім відкачування води із затоплених обійсть, для запобігання підтопленням ділянки дороги державного значення Київ — Чоп поблизу села Зняцеве на Мукачівщині, працівники Мукачівського міського водогосподарства уклали захисну лінію з мішків завдовжки півтораста метрів. Їхні колеги з Берегівщини уклали тисячу мішків із піском для захисту правобережної дамби на ріці Боржава, що біля села Верхні Ремети, наростивши її на півметра.
Паводок на закарпатських річках спричинив складнощі на кордоні зі Словаччиною. Зокрема на ріці Уж у зоні державного кордону на українській та словацькій територіях утворився майже шестикілометровий крижаний затор. Щоб не допустити ускладнень із пропуском паводкових вод, українська сторона запропонувала словацькій розібрати його в місці утворення на території цієї країни. Українські надзвичайники готові надати сусідам допомогу бригадами піротехніків.
У ліквідації наслідків підтоплень і запобіганні новим ускладненням беруть участь майже три сотні осіб, 46 одиниць техніки ДСНС і комунальних служб Закарпаття.
Критична ситуація із проходженням льоду минає, на основних річках рівні води потроху спадають. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль доручив надати термінову допомогу потерпілим. Три сім’ї, чиї будинки не витримали натиску води й льоду і розвалилися, він пообіцяв забезпечити житлом.
«Хочу наголосити, що Закарпаття — регіон, розташований у зоні постійного ризику щодо різних природних катаклізмів, — сказав очільник області. — У всьому цивілізованому світі вартість зруйнованого житла компенсує не бюджет, а страхові компанії, тому закарпатцям також слід переходити до цієї практики».