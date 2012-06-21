Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У навчаннях задіяні Десантно-штурмові війська, зокрема бойові літаки та бойові вертольоти армійської авіації. Відпрацьовується широке коло питань організації військових дій, що можливі в гірській місцевості: десантування й переміщення підрозділів, ведення бойових та інших тактичних операцій. Навички дій у особливих умовах відпрацьовують інженерно-саперні підрозділи, які є у складі Сухопутних військ.
Навчання, проведення яких узгоджене з вимогами та рекомендаціями «карантинного» періоду, не несуть жодних загроз здоров’ю населення.
Мета навчань: підвищити військову майстерність, готовність безпомилково діяти в умовах гір, щоб, зрештою, забезпечувати непорушність кордонів і територіальну цілісність України.