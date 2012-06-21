Ще 109 матерям, які проживають у Закарпатській області, присвоєно почесне звання "Мати-героїня" — звання, яким удостоюють за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей Указом Президента України.
Почесні звання отримали жінки переважно із гірських районів цієї області — Тячівського, Рахівського, Іршавського, Свалявського районів, а також ізнизинної Мукачівщини. Багатьом із них голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вручив нагрудний знак та посвідчення до почесного звання особисто на урочистій церемонії.
Як відомо, звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. При цьому враховується особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.
Сьогодні найбільше матерів-героїнь у масштабах усієї країни проживають саме на Закарпатті.