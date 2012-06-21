Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У селі Лінці, що в Ужгородському районі на Закарпатті, початок вересня став святом не лише для школярів, а й для дошкільнят. Тут відкрили новий дитсадок, розрахований на три групи для дітей, з яких одна інклюзивна.
На ремонт приміщень для дошкільної установи виділили понад два мільйони гривень із районного бюджету. Щоб це свято стало дійсністю, вирішили не споруджувати нову будівлю, яка обійшлася б у півтора десятка мільйонів гривень, а переобладнати приміщення ліцею, заповнений учнями всього-на-всього на 60 відсотків. Не використовувані приміщення використали раціонально, заощадивши тим самим майже 13 мільйонів!
Раніше дитсадок містився в тісній будівлі сторічної давнини, де про забезпечення належних умов для виховання дітей навіть не йшлося. Нині ж у дитсадку облаштовано ігрові й кімнату для сну, пральню та окреме приміщення, в якому займатимуться з дітьми з особливим потребами. Сюди веде окремий вхід; є власне подвір'я, на котрому невдовзі зведуть сучасний ігровий майданчик.
Новий садочок зможуть відвідувати всі діти дошкільного віку, які проживають у Лінцях. Візит сюди голови районної ради Руслана Чорнака і місцевих депутатів супроводжувався подарунками для дітлахів. Батьки, котрі давно чекали всіх цих змін, щиро дякували керівникам органів місцевого самоврядування за подароване свято.