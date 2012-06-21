У Виноградові на Закарпатті ще одним довгобудом стало менше: введено в дію хоспіс, реконструкція якого розпочалася у 2012 році за грантові кошти ЄС, а зведення — набагато раніше. Запланованим терміном здачі в експлуатацію об’єкта був 2015 рік, однак через фінансові махінації тодішньої місцевої влади готовність ледь перейшла за половину.
Нині ж закарпатське керівництво на чолі з головою обл-держадміністрації Геннадієм Москалем і головою облради Михайлом Рівісом узяли роботи під особистий контроль, як і дофінансування з обласного бюджету. Торік обласна рада надала 10,2 мільйона гривень.
Реконструкцію завершено, і скоро в будівлі на три поверхи, розрахованій на 25 ліжок, із приміщеннями для обслуговуючого персоналу вселяться люди. «Хоспісу, який зрівняється з нашим за комфортністю, — каже головний лікар Віктор Ісаєв, — немає більш ніде в Україні».
Люди похилого віку потребують щоденного піклування, їм складно рухатися, і це теж враховано у проекті. Але насамперед хоспіс призначено для людей з невиліковними недугами: онкозахворюваннями, туберкульозом, серцево- та церебросудинними хворобами, цукровим діабетом, хворобою Альцгеймера. Вони мають почуватися тут максимально комфортно.
Тут персонал нараховує 67 працівників, серед яких виїзна служба. Діятимуть харчоблок, пральня та котельня, використовують лише енергоощадні лампи та сучасні опалювальні котли.
«Введення в дію сучасного хоспісу було першочерговим завданням для обласної влади, тож ми спільно з депутатським корпусом облради зробили все для завершення будівельних робіт, — каже Геннадій Москаль. — Тепер люди, які потребують щоденної уваги й турботи, почуватимуться тут не самотніми, не покинутими, лікуватимуться за рахунок держави».
Контроль за завершенням і введенням у дію довгобудів — один із пріоритетних напрямів роботи обласної влади. Нещодавно у селі Нижні Ворота відкрили філію Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді «Арніка», будівництво якої розпочалось у 2010 році, згодом було заморожено. У цьому комфортному будинку діти поглиблено вивчатимуть природу, займатимуться дослідженнями. Кошти на завершення робіт також надали з обласної скарбниці.