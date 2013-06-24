28 серпня 2023 року, у Берліні на Центральному залізничному вокзалі відкрилася фотовиставка під назвою “Залізна дорога життя — українські залізничники на війні”. Це спільний проєкт Deutsche Bahn AG та FUNKE Mediengruppe, який показує повсякденне життя залізничників під час війни. До кінця січня 2024 року виставка пройде ще на п'яти залізничних вокзалах Німеччини. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Виставку відкрили генеральний директор DB д-р Ріхард Лутц разом з послом України Олексієм Макеєвим, державним секретарем Федерального міністерства цифрових технологій та транспорту Сюзанною Хенкель та головою наглядової ради та видавцем FUNKE Mediengruppe Юлією Беккер.

Фотовиставка проходитиме на Центральному вокзалі Берліна до 10 вересня 2023 року. Потім її покажуть ще на п'яти вокзалах: в Ессені, Гамбурзі, Лейпцигу, Брауншвейгу та Нюрнберзі — з 13 вересня 2023 року до кінця січня 2024 року.

«Залізничники пліч-о-пліч з військовими стали на захист України з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Ми чітко розуміємо, що збереження Української землі — це непохитність кордонів усього Європейського Союзу. А порятунок кожної цивільної людини — це наша місія № 1. Поїзди Укрзалізниці до останнього евакуювали людей з Маріуполя, Авдіївки, Рубіжного, Херсона, Ірпеня та багатьох інших населених пунктів, куди наближалися російські загарбники. Це були не лише українці, а й тисячі громадян інших країн, які проживали, навчались або відпочивали в Україні», — наголосив голова правління УЗ Євген Лященко.

19 знімків фотографа Рето Клара та журналіста Яна Єссена показують життя залізничників під час війни. У березні 2023 року обидва репортери зустрілись в Україні з українськими машиністами локомотивів, ремонтниками та колійниками, які на власні очі бачили, що таке російські атаки.

“Ці фотографії показують жахи війни, що вирує в центрі Європи. Але вони також демонструють неймовірну мужність і наполегливість, з якою українські залізничники забезпечують мобільність країни та підтримують постачання. Для нас зрозуміло: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — розповів державний секретар Федерального міністерства цифрових технологій та транспорту Сюзанна Хенкель.

«Залізниця незамінна: вона забезпечує постачання вантажів та гуманітарної допомоги, надає українцям можливості дістатися до безпечних місць і, таким чином, є рятівним колом для мільйонів людей. DB міцно стоїть на боці українців та Укрзалізниці. Вже сьогодні Укрзалізниця стала важливою частиною європейської залізничної родини», — зазначив голова правління Deutsche Bahn AG Доктор Ріхард Лутц,

«Українська залізниця стала дорогою життя. А евакуаційні поїзди стали рятівним колом для мільйонів людей. Під час масштабного наступу Росії на Україну Укрзалізниця евакуювала 3,8 млн людей, у тому числі дітей, 100 тисяч тварин та перевезла понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги по всій країні», — розповів посол України у Федеративній Республіці Німеччина Олексій Макеєв.

«Так само, як залізниця є життєво важливою для України, так і незалежні репортажі є життєдайною силою вільного мислення. Агресивна війна Росії проти України — це також війна за демократичні цінності та свободу слова: ніщо не повинно обмежувати фундаментальне право людей на неупереджену інформацію», — зазначив голова наглядової ради та видавець FUNKE Mediengruppe Юлія Беккер.