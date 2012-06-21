«Укрзалізниця» запустила в залах відпочинку підвищеної комфортності залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський безкоштовний доступ в інтернет через Wi-Fi.
Провайдер забезпечує виділену лінію, яка дає швидкість 100 Мбіт/с.
Зараз проводять роботи з облаштування доступу до інтернету через Wi-Fi в сервісному центрі Центрального вокзалу, а також у кімнатах відпочинку, кімнатах матері та дитини і залі підвищеного комфорту Південного залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський.
«Ми враховуємо побажання пасажирів щодо сервісного обслуговування на залізничному транспорті. Одним із таких побажань є цілодобовий доступ до інтернету в залах очікування. Життя настільки динамічне, що важко уявити його без ґаджетів і відповідних умов для їх використання, тому працюємо в напрямку поліпшення сервісу», – сказав директор з пасажирських перевезень і сервісу Ігор Романків.
Після закінчення робіт до безкоштовного Wi-Fi на столичному вокзалі зможуть під'єднатися одночасно понад 700 пасажирів.