Зухвалі шахраї посягнули на святе — у пошуках легкого заробітку вигадали нову схему збагачення. Діючи начебто від імені голови Запорізької ОДА та його помічників, звертаються до керівників підприємств і представників бізнесу із проханням надати допомогу військовим чи особам, що постраждали внаслідок війни на сході України.

А бізнесмени вірять…

Спочатку ці невстановлені особи звернулися до підприємців від імені першого заступника голови Запорізької ОДА Дмитра Давтяна, представилися працівниками благодійного фонду і попросили надати фінансову допомогу на потреби армії та бійцям АТО. Люди кажуть, що деякі благодійники на ці прохання відгукнулися. Дмитро Давтян тоді офіційно заявив, що він не має стосунку до жодного фонду і нікого не уповноважував на збір коштів. Він попрохав жителів області в разі подібних звернень надавати інформацію правоохоронцям.

Потім до керівників фермерського господарства «Лада-2008» аферисти зателефонували із проханням надати допомогу дітям із Горлівки. Тоді влада знову закликала представників бізнесу бути уважними.

Схожі випадки вже непоодинокі в області. Злочинці ретельно готувалися до афер, володіючи інформацією про підприємства, до яких звертаються.

Попри всі застереження, шахраї і нині діють в Запорізькій області. Так, керівник ТОВ «Інфоком Лтд» повідомив, що на його підприємство зателефонував чоловік, який представився одним із керівників Запорізької облдержадміністрації й попросив 15 тисяч гривень на лікування поранених бійців 37-го батальйону. Далі на електронну пошту надійшов лист від благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Центр благодійництва», який підтверджував це прохання. І лише завдяки тому, що працівник підприємства звернувся до облдержадміністрації для уточнення питань щодо перерахунку коштів, з’ясувалася правда: це справа рук аферистів, бо жоден з обласних керівників нікого не уповноважував і тим більше сам не звертався з подібним проханням до названого чи будь-якого іншого фонду.

Діють від імені влади

Дмитро Давтян звернувся до головного управління Нацполіції в Запорізькій області й попросив вжити заходів для припинення злочинної діяльності, а також встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Керівництво ТОВ «Інфоком Лтд» також звернулося до правоохоронців через цей випадок. При цьому, як наголосив очільник Запорізької області Костянтин Бриль, від його імені аферисти також зверталися по благодійні кошти. Тоді як усі гроші, що збирають для потреб вояків регіону, перераховують тільки на офіційні рахунки Фонду сприяння обороні Запорізької області.

— Я не маю жодного стосунку до збирання коштів на якісь поодинокі акції, — зазначив він. — Усі питання, що стосуються допомоги 11 військовим частинам, які закріплені за нашим регіоном, вивчаю особисто. Також сам проводжу всі телефонні розмови чи підписую листи із проханнями про підтримку. Торік ми зібрали близько 13 мільйонів гривень для наших захисників. Ці кошти збирали та використовували абсолютно прозоро через обласний благодійний Фонд сприяння обороні Запорізької області. Тож кожного, хто отримав сумнівні прохання про збір коштів, прошу негайно звертатися до правоохоронців.

Зауважимо, що запорізька обласна влада постійно опікується нашими військовими, які беруть участь в АТО, та сім’ями загиблих вояків. За підтримки Фонду оборони області та соціально відповідального бізнесу Мелітополя, Енергодара, Мелітопольського, Веселівського, Михайлівського, Якимівського, Приморського та Приазовського районів придбали і встановили модульні будинки, відремонтували водогін та водонапірну вежу, облаштували душову, купили кухонне приладдя, провели благоустрій території на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Запоріжці фактично з нуля розбудували невелике, але сучасне військове містечко. Також для охочих допомогти нашим воякам в регіоні діє благодійний телемарафон, де керівники підприємств, запоріжці передають на підтримку бійців АТО гроші без будь-яких особистих прохань так званих керівників області. Пошуки зухвалих аферистів тривають.