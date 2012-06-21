Під містом Вільнянськ відбулися обласні фінальні ігри «Краще спортивне село Запорізької області 2017 року», присвячені 67-річчю з дня заснування фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України та 26-й річниці Незалежності України.
Змагання проходили під егідою Запорізької обласної організації ВФСТ «Колос» за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА. Участь у цьому масштабному комплексному спортивному заході взяло 12 команд сільських і селищних рад та територіальних громад. Відкрили змагання заступник начальника управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Владислав Ковпак та голова Запорізької обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Анатолій Земляков. Грамотами та цінними подарунками від Запорізької міської федерації боксу голова Володимир Сосуновський відзначив тренера Вільнянської ДЮСШ «Колос» з боксу Руслана Шпитальова та його вихованця Кирила Сімонова, який здобув третє місце на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів, що проходив у Румунії.А в командному заліку вкотре перемогла команда Михайлівської сільради Вільнянського району.